Ausentes na deslocação a Montpellier, onde o Paris Saint-Germain não evitou um empate (0-0), o brasileiro Neymar e o argentino Ángel Di María estão totalmente recuperados, voltando a lista de convocados de Unai Emery com visita à receção ao Bayern Munique, da 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.O craque canarinho, contratado por 222 milhões de euros este verão, falhou o encontro anterior devido a queixas num dedo de um pé, mas os tratamentos efetuados nos últimos dias permitem que possa voltar à equipa, na qual se tornou peça crucial desde que chegou do Barcelona.Já o antigo jogador do Benfica superou os problemas musculares numa coxa e volta às opções de Emery. De fora continua o também argentino Javier Pastore, igualmente a contas com uma lesão muscular. Já Hatem Ben Arfa falha também o jogo com o Bayern mas por não estar inscrito na Champions.