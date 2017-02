A entrada em vigor do Brexit promete causar muitas mudanças a nível europeu e até o futebol irá ser afetado. O primeiro sinal disso mesmo foi lançado esta terça-feira por Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, que deixou no ar a ideia de que, com o Brexit, dificilmente um estádio britânico voltará a receber uma final europeia - a da Champions deste ano irá ser jogada em Cardiff. Em causa, para Ceferin, estão eventuais problemas judiciais de jogadores, que podem ditar o seu impedimento de entrada no país."Se virmos que esses jogadores não podem entrar porque têm algum tipo de processo judicial em curso, vamos ter de pensar seriamente sobre se os nossos jogos europeus se devem jogar ali. Neymar e Messi têm processos e este ano a final da Champions será em Cardiff. Imaginem se não lhes permitirem a entrada. É um assunto importante para nós", explicou o líder da UEFA, em declarações ao 'The New York Times', abordando a possível chegada do Barcelona à partida decisiva, algo que está muito complicado, em face da goleada sofrida na 1.ª mão dos 'oitavos', diante do Paris SG, por 4-0.De resto, Ceferin olhou para 2020, nomeadamente para a final do Europeu, que será disputada em Londres. "Se o Brexit estiver consumado nessa altura, vamos ter um grande problema para os adeptos. Falaremos com o governo britânico e estou certo de que a FA nos ajudará", admitiu.

Autor: Fábio Lima