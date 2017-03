Neymar goza com dupla do Paris SG no Instagram







Neymar não conteve a emoção depois da inédita reviravolta frente ao Paris SG 6-1 ) a contar para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões . O Barcelona regressou de Paris com um resultado muito pouco favorável (0-4) e a 'remontada' não parecia ser possível, mas tal não se verificou - os blaugranas estão nos 'quartos' da Champions.O jogador dos catalães promete não esquecer este jogo que tanto custou a vencer e que ficará na memória dos adeptos. Com dois golos e a assistência para o sexto, esta só pode ser uma noite inesquecível para o brasileiro. "Esta foi a melhor partida que joguei na minha vida. Jamais esquecerei. Passei a semana toda ansioso, louco por jogar e tentar fazer história com o Barça. Parecia que nunca mais chegava, mas por fim chegou o dia e foi maravilhoso", afirmou o jogador após a partida.Neymar era dos 'crentes' que olhava para a reviravolta como algo possível, relembrando que não tinham nada a perder. "A verdade é que depois do 4-0 em Paris passámos dias muito difíceis. Mas depois animamo-nos e os bons resultados conseguidos pela equipa deram-nos moral. Sabiamos que ia ser muito difícil mas eu e os meus companheiros estavamos convencidos que era possível reverter o resultado. Porque o Barça é capaz de tudo. E entrámos tranquilos, a jogar com alegria, a pressionar e à procura de criar uma oportunidade atrás de outra. Não tinhamos nada a perder...".O Barcelona estava bem encaminhado até sofrer o golo de Cavani que Neymar afirma ter sido um "duro golpe", mas nem isso travou a formação catalã de fazer história e seguir em frente na competição. "Estávamos a fazer tudo bem, tinhamos marcado três golos e ainda tínhamos muito tempo. O golo [do Cavani] foi um duro golpe e logicamente que sofremos com isso. Mas unimo-nos e chegaram os incríveis últimos minutos. Sinto-me muito feliz por ter marcado estes golos que nos deram esperança até à final. No penálti estava muito concentrado. Não podia falhar porque a última esperança era convertê-lo. E assim foi", concluiu Neymar.Pouco tempo após o grande 'feito', Neymar partilhou no seu Instagram duas imagens referentes ao jogo que transmitem a alegria e o espiríto festivo que se vive no Barcelona.