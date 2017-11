Neymar é baixa confirmada para o encontro de sábado do PSG frente ao Angers. Segundo o treinador Unay Emery, o avançado "sentiu um desconforto contra o Anderlecht", da Liga dos Campeões, e "após conversar com ele e com o médico" optou por deixar de fora deste jogo.Ao brasileiro, juntam-se Thiago Mota, Ángel di Maria e Marquinhos na lista de indisponíveis para este jogo da jornada 12 da Ligue 1, prova que o Paris SG lidera com 29 pontos, mais 4 do que o Monaco.

Autor: Bruno Dias