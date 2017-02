Bom ver que você está bem molecão ... já já volta voando ! Tamo junto fiote @dejesusoficial Uma publicação partilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) a Fev 17, 2017 às 7:24 PST

Neymar, jogador do Barcelona, não perdeu a oportunidade de visitar o seu compatriota Gabriel Jesus, que foi operado em Barcelona. O avançado dos catalães dirigiu-se ao hospital, naquela cidade catalã, para fazer uma visita ao seu colega de seleção que sofreu uma lesão no passado jogo frente ao Bournemouth, tendo sido necessária uma operação ao pé direito.Neymar não deixou de partilhar o momento na sua rede social Instagram, bem como uma legenda animadora, direcionada a Gabriel Jesus. "Bom ver que você está bem molecão ... já já volta voando ! Tamo junto fiote", escreveu o brasileiro, que conquistou ao lado do seu compatriota o ouro nos Jogos Olímpicos Rio'2016.