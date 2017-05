Neymar renovou contrato com o Barcelona recentemente, mas isso não afastou rumores em torno de uma possível transferência, com o Manchester United, Paris Saint-Germain e até o Real Madrid a serem apontados como possíveis interessados, apesar do valor da cláusula de rescisão do avançado, que nesta altura é de 200 milhões de euros.

O Real Madrid sagrou-se campeão de Espanha na noite de domingo e Neymar não demorou muito tempo a dar os parabéns ao compatriota Marcelo. O gesto natural do avançado do Barcelona pode desde logo não cair bem junto dos adeptos blaugrana mais radicais, mas a questão é que o brasileiro alargou as felicitações, destacando Cristiano Ronaldo no rol, segundo o jornal digital 'Diario Gol'.A notícia, com base em fontes merengues não identificadas, dá conta da surpresa com que a mensagem de Neymar foi recebida, pois o brasileiro incluia todo plantel, especialmente Cristiano Ronaldo pelo extraordinário final de temporada realizado - o internacional português abriu o marcado frente ao Málaga na noite de domingo, o quinto nas últimas três jornadas.