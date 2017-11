Há uma semana, Neymar surpreendeu o balneário do Barcelona, quando, acompanhado pelo filho Davi Lucca, se apresentou no complexo desportivo catalão para dar um abraço aos seus ex-colegas. A história dos detalhes da visita é contada pelo 'Sport' com o atual jogador do PSG a ser igual a si mesmo: bem disposto e de riso fácil. No meio de tudo isto, ouviu-se a frase no meio de um riso irónico: "aceitar-me-iam de volta?", terá dito aos seus antigos companheiros.Ora, segundo aquele jornal, o balneário interpretou essas palavras como um sintoma que algo não está bem entre o brasileiro e o PSG. E a verdade é Neymar parece não estar muito satisfeito por estes dias em Paris ...

Autor: Bruno Dias