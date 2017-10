O método é partilhado por quase todos os treinadores e o jogadores já sabem o papel fundamental que as palestras dos técnicos têm na preparação dos jogos semana após semana. Mas nem todos parecem encarar isso com bons olhos. Segundo o UOL Esporte, Neymar já está um tanto ou quanto farto das longas conversas de Unai Emery e, claro está, o assunto está a dar que falar.O trabalho com vídeos é já uma marca do treinador espanhol, que compila muito material sobre os adversários, o que à partida é considerado positivo.Na perspetiva de Emery, o avançado pode conhecer melhor o resto da equipa e ser menos 'individualista'. O problema é que Neymar encara as sessões de vídeo como demasiado longas e aborrecidas, o "tempo de exibição" é um verdadeiro problema para o camisola 10 do PSG como sublinha o UOL Esporte que dá conta que o internacional brasileiro está sujeito a trabalho idêntico na seleção canarinha, mas com uma diferença: Tite faz "comentários rápidos", Emery fala 30 minutos ou... mais.