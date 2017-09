Continuar a ler

O avançado brasileiro argumentou que Al-Khelaifi lhe prometeu que seria a figura central da equipa quando o contratou ao Barcelona, pagando 222 milhões de euros.



Por outro lado multiplicam-se os relatos que dão conta de uma alteração na dinâmica de grupo do PSG, com os brasileiros ao lado de Neymar, bem como Kylian Mbappé, a segunda contratação mais sonante do clube neste verão, o que ameaça deixar Cavani isolado, algo que o 'Sport' também destaca no seu artigo.



Os jogadores protagonizaram duas situações embaraçosas frente ao Lyon ao disputarem quem marcaria um livre (57') e um penálti (80'), para depois quase chegarem a vias de facto no balneário - foram separados pelo capitão de equipa Thiago Silva.

O último dado sobre a polémica que envolve Neymar e Edinson Cavani no Paris Saint-Germain (PSG) vem de Espanha e dá conta de uma alegada imposição do internacional brasileiro ao presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi.O 'Sport', jornal espanhol com sede em Barcelona, escreve que Neymar exigiu que o PSG venda Cavani na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2018, ou no final da temporada, alegando que o seu relacionamento com o internacional uruguaio ficou irremediavelmente comprometido após o que sucedeu no decorrer do jogo frente ao Lyon, no domingo.