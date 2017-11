Continuar a ler

"O ponto alto foi a reação intempestiva contra [Juan Carlos] Unzué, o adjunto de Luis Enrique, quando este lhe disse para ter cuidado para não acabar como Ronaldinho, aconselhando-o a concentrar-se mais no futebol", reforçou, acrescentando que Neymar também não aprecia os métodos de Emery, sobretudo a preparação específica antes dos jogos, a qual é centrada na observação de vídeos, com sessões privadas de aconselhamento... que o brasileiro depois não tem em conta.



Ainda de acordo com o artigo, esta reação contra Emery estará a criar uma divisão no plantel do PSG, afastando o contingente de futebolistas brasileiros (cinco) do treinador. Daniel Alves será uma exceção que contrasta com o alinhamento de Thiago Silva e Lucas Moura com as ideias de Neymar - resta ainda Marquinhos.



O PSG pagou 222 milhões de euros da cláusula de rescisão contratual de Neymar com o Barcelona e o internacional brasileiro começou a trabalha às ordens de Emery no início de agosto...

Os problemas criados por Neymar no Paris Saint-Germain (PSG) são reais e estão longe da resolução de acordo com um artigo do portal 'Goal', sustentado em informações recolhidas no clube francês e no depoimento de uma fonte próxima do internacional brasileiro que confirma o relacionamento distante com o Unai Emery, acentuado porque o treinador optou por defender Edinson Cavani na disputa sobre quem marca os livres e os penáltis na equipa.Mas esse será apenas um pretexto, porque "Neymar não gosta de nenhum treinador", conta a fonte anónima que o 'Goal' consultou, prosseguindo com exemplos: "Ele Tem vindo a ter problemas com treinadores desde os tempos nos Santos, seja em clubes, seja na seleção. "Com o Luis Enrique [no Barcelona] queixava-se dos métodos de trabalho em geral, das escolhas para o onze e das substituições que ele fazia."