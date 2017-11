Continuar a ler

De acordo com a 'Marca', o Real Madrid não está a pensar reforçar o seu plantel no mercado de inverno, investindo tudo no final da temporada para garantir um grupo forte na época 2018/2019. E é aí que entra Neymar. O jornal espanhol escreve que o Real Madrid, entre contrato e salários, poderá ter de desembolsar qualquer coisa como 450 milhões de euros!









Os números são astronómicos. O presidente do Real Madrid já admitiu que quer ver Neymar com a camisola 'blanca' e, segundo escreve este sábado o jornal espanhol 'Marca', já estará a preparar-se para avançar com a contratação do brasileiro no verão de 2018... e o negócio pode chegar aos 450 milhões de euros.Neymar tornou-se no jogador mais caro da história do futebol no último verão, quando o PSG pagou ao Barcelona 222 milhões de euros pela cláusula de rescisão do avançado, de 25 anos, mas o valor do passe do internacional brasileiro pode aumentar e muito.