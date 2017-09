Quatro dias depois de quase ter chegado a vias de facto com Edinson Cavani no balneário, depois do jogo com o Lyon, Neymar pediu esta quinta-feira desculpas aos colegas do Paris SG pelas atitudes que fizeram correr muita tinta em França, e não só. A informação foi adiantada pelo 'L'Equipe', dando conta do 'mea culpa' do craque brasileiro depois do treino de hoje, com a tradução do compatriota Thiago Silva.

Recorde-se que o internacional canarinho e o uruguaio desentenderam-se em campo por ambos quererem apontar um penálti, aos 79', com a situação a tomar proporções bem mais graves no balneário, quando somente a intervenção do capitão Thiago Silva evitou que os avançados se pegassem.





Ainda hoje, o treinador dos parisienses, Ainda hoje, o treinador dos parisienses, Unai Emery admitiu que houve uma "discussão" entre Neymar e Cavani e manteve o suspense sobre quem será o marcador de penáltis daqui em diante. "São os dois os responsáveis pela marcação, porque ambos são capazes. Ordem de preferência? Primeiro direi aos jogadores e depois a toda a equipa", explicou.