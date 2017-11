Ao contrário do que sucede em Espanha, onde os clubes são obrigados a fixar cláusulas de rescisão, em França nenhum clube tem obrigatoriedade de blindar os seus jogadores. Ainda assim, segundo revelou esta noite o programa 'El Chringuito', de La Sexta, o avançado brasileiro Neymar tem precisamente uma espécie de cláusula de rescisão no seu vínculo, que caso seja accionada o pode levar a outras paragens.De acordo com aquela informação, o valor dessa cláusula de saída é de 222 milhões de euros, precisamente o valor pelo qual o brasileiro foi contratado ao Barcelona no defeso. Um valor que na altura se pensou inatingível, mas que acabou mesmo por ser alcançado pelo milionário emblema parisiense, e que agora, depois de o ter colocado em França, o pode também retirar do país.Refira-se que as últimas semanas têm sido marcadas por vários rumores a envolver o avançado brasileiro, nomeadamente um alegado mal-estar entre este e o técnico Unai Emery, uma situação que terá mesmo levado o avançado a considerar sair do clube, pouco menos de meio ano depois de lá ter chegado. Neste âmbito, o Real Madrid tem sido um dos clubes mais apontados como possível destino do brasileiro, o que acabaria por se traduzir numa espécie de 'traição' ao anterior emblema, rival o Barcelona.

Autor: Fábio Lima