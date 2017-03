Continuar a ler

O site brasileiro refere que Neymar mandou mesmo uma mensagem a pedir desculpa a Marquinhos por uma entrada sobre este no aceso duelo em Camp Nou.



Recorde-se que o Barcelona protagonizou uma reviravolta histórica na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, ao vencer a segunda mão por 6-1 depois de ter sido goleado por 4-0 em Paris, no primeiro jogo. O site brasileiro refere que Neymar mandou mesmo uma mensagem a pedir desculpa a Marquinhos por uma entrada sobre este no aceso duelo em Camp Nou.Recorde-se que o Barcelona protagonizou uma reviravolta histórica na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, ao vencer a segunda mão por 6-1 depois de ter sido goleado por 4-0 em Paris, no primeiro jogo.

A derrota e eliminação que o Barcelona infligiu ao Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões causou mossa em termos psicológicos aos jogadores do clube francês e Neymar está preocupado com os compatriotas daquele plantel.Segundo conta o UOL Esporte, o avançado do Barcelona, que fez o passe para o golo decisivo de Sergi Roberto, tem estado em contacto permanente com os brasileiros do PSG. O motivo prende-se não só com as amizades que tem no emblema gaulês, mas também com o facto de a seleção brasileira ter brevemente dois compromissos, frente a Uruguai e Paraguai, para os quais foram convocados Marquinhos e Thiago Silva.

Autor: Luís Miroto Simões