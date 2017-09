Continuar a ler

Por fim, o 'El País' refere mesmo que Matuidi se sentiu "magoado e forçado à transferência" devido à decisão de Al-Khelaifi, colocando o balneário todo contra Neymar, inclusive os jogadores brasileiros do plantel, à exceção de Dani Alves, que se sentiram desprezados ao ver como todos os jogadores são dispensáveis. Com isto, o presidente Nasser Al-Khelaifi juntou-se com os representantes de 8 jogadores para tentar vendê-los , e foi aqui que a confusão se instalou pois a situação não caiu bem à restante equipa. Para solucionar o problema, em apenas 48 horas o PSG colocou à venda Di Maria, Javier Pastore, Blaise Matuidi, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier e Thiago Silva.Dos 8 jogadores, apenas dois sairam da equipa francesa: Blaise Matuidi reforçou a Juventus e Serge Aurier mudou-se para o Tottenham, em quantias a rondar os 25 milhões e 20 milhões, respetivamente, valores baixos em relação ao que foi gasto neste mercado de transferências pelo clube.Por fim, o 'El País' refere mesmo que Matuidi se sentiu "magoado e forçado à transferência" devido à decisão de Al-Khelaifi, colocando o balneário todo contra Neymar, inclusive os jogadores brasileiros do plantel, à exceção de Dani Alves, que se sentiram desprezados ao ver como todos os jogadores são dispensáveis.

O mau estar no balneário do PSG continua de 'vento em popa' e o jornal espanhol 'El País' apresentou esta segunda-feira uma explicação que pode estar na causa dos problemas que tem acontecido no seio do clube francês.Ora, segundo o jornal, este mau estar já existia, tendo começado quando o PSG contratou Neymar e o clube foi ameaçado pela UEFA de ficar fora da Liga dos Campeões a partir de 2018, se não cumprisse com as regras do fair play financeiro.