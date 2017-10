Em declarações ao 'Esporte Interativo', o brasileiro Neymar, estrela maior do PSG, não escondeu o carinho que tem por Mbappé e garantiu que está pronto a ajudar o jovem francês, recordando-se da forma como Messi o recebeu em Barcelona."Kylian é como um filho meu. Acho que é o meu menino de ouro, faz coisas muito boas. É um grande jogador. Ele tem todas as qualidades para se converter num dos jogadores mais importantes no mundo do futebol. Sou fã dele. Vou ajudá-lo o melhor que puder. Espero fazer por ele o que Leo Messi fez por mim em Barcelona", referiu Neymar.