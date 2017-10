Continuar a ler

O internacional brasileiro afirmou ainda que reconhece que se aborreceu com a entrada de Ocampos, mas que o segundo cartão amarelo e consequente vermelho foram apenas para o tornar protagonista do jogo."Creio que foi uma expulsão exagerada e injusta. Foi uma jogada em que eu tinha sofrido uma falta e acabei por levar um golpe por trás e chatei-me. É de loucos dar esse 'pontapé' por trás com o jogo parado. No final fiz o que o árbitro queria, que era expulsar-me", frisou.Para além dos objetos atirados pelos adeptos do Marselha, Neymar queixou-se também das entradas duras que sofreu durante todo o encontro."Eles deram-me o suficiente durante o jogo e eu tenho marcas no corpo todo."