Neymar surge na lista dos 30 nomeados para ganhar o prémio da FIFA sendo que esta época ainda será muito difícil destronar Cristiano Ronaldo ou Messi, que partem como favoritos. No entanto, o objetivo de Neymar para 2018 prende-se em aproveitar o Mundial para tentar ganhar o troféu. "Para um clube, é sempre um prazer pagar tal prémio. A inclusão de uma Bola de Ouro no seu projeto representa um extraordinário valor agregado e económico. Pode-se imaginar, por exemplo, uma noite especial no Parque dos Príncipes, diante de 45 mil espectadores, uma homenagem especial a Neymar no dia em que ganhar a Bola de Ouro", escreve o jornal francês citando fontes brasileiras próximas do jogador.Neymar surge na lista dos 30 nomeados para ganhar o prémio da FIFA sendo que esta época ainda será muito difícil destronar Cristiano Ronaldo ou Messi, que partem como favoritos. No entanto, o objetivo de Neymar para 2018 prende-se em aproveitar o Mundial para tentar ganhar o troféu.

Um dos grandes objetivos de Neymar ao transferir-se do Barcelona para o PSG é ganhar a tão desejada Bola de Ouro e, segundo informa o 'Le Parisien' esta terça-feira, se o jogador brasileiro conseguir arrecadar esse prémio irá cobrar cerca de 3 milhões de euros aos cofres do clube francês.Sublinha o jornal que a imagem e a atratividade do clube serão reforçadas a partir do dia em que Neymar seja consagrado com o título de melhor jogador do mundo e o milionário clube francês, a par da situação, pretende 'brindar' o jogador brasileiro com a quantia 'choruda'.