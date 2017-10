O médio N'Golo Kanté, um dos elementos fundamentais na conquista do título por parte do Chelsea na temporada passada, vai ser ausência nos blues na próximas três semanas, segundo referiu esta sexta-feira o técnico italiano Antonio Conte. Em causa está a lesão sofrida ao serviço da seleção francesa no sábado, diante da Búlgaria."O Kanté fará exames na semana que vem para ver se a situação melhora. Pelo que vimos no último teste sabemos que irá ficar de fora de 20 a 21 dias. É uma grande perda para nós. Todos sabem da sua importância na equipa, já que não temos outro jogador com as suas características", admitiu o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Crystal Palace, marcado para as 15 horas de sábado.Com esta ausência prolongada, Kanté será baixa num período especialmente preenchido para os blues, já que falhará em princípio seis encontros, entre os quais o duplo confronto com a Roma, da Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Lima