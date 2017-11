Despedido há um mês, Ronald Koeman parece não deixar grandes saudades no plantel do Everton. Pelo menos é isso que podemos entender pelas palavras de Oumar Niasse, que à BBC World Service deixou duras críticas ao técnico holandês, dizendo mesmo que este o tentou destruir, utilizando várias 'técnicas'."Quando o Koeman chegou eu tornei-me num alvo ideal para destruir. Tentou, mas fui forte o suficiente para ficar. Trabalhei tanto, que tive de ficar na Premier League. Para tentar afastar-me fez coisas não muito bonitas, como tirar-me o meu cacifo, tirar-me o meu número, afastar-me da sala de refeições da equipa, retirar-me do treino e mandar para as reservas, sem ter lá um cacifo para mim...""Foi muito complicado. Nessas alturas tens de ter uma mentalidade forte para lidar com isto, porque ninguém te respeita. Usar a palavra 'escravo' é demasiado, mas foi algo muito complicado. Só posso dizer isso"

Autor: Fábio Lima