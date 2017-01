Continuar a ler

O veterano Jérémie Aliadière, de 33 anos, saiu do banco para fazer o empate aos 71', antes de Mesloub (igualmente suplente utilizado) garantir o triunfo cinco minutos depois. Já o português Cafu não saiu do banco mas festejou o apuramento para os 16 avos-de-final da Taça de França.Nos outros encontros deste domingo, destaque para o triunfo do Marselha em Toulouse, por 2-1, após prolongamento, graças a um bis de Cabella (43' e 107'). O Bordéus também se apurou ao ganhar por 1-0 em Clermont, enquanto o Rennes goleou por 6-0 em Biarritz e o Saint-Étienne por 4-1 no terreno do Iris.