O Nice surge, de forma surpreendente, na luta pelo título francês - está a apenas dois pontos do líder Monaco - e grande parte da responsabilidade poderá ser atribuída ao técnico suíço Lucien Favre. Mas o treinador deu esta sexta-feira a entender que tem uma fé inabalável nos colaboradores, ao admitir que desconhece completamente o marroquino Mounir Obbadi, reforço do clube nesta reabertura de mercado."Não conheço o jogador. Nunca o vi jogar nem um segundo", assumiu Favre, em conferência de imprensa, quando questionado sobre a chegada do experiente médio, de 33 anos, que se juntará à equipa apenas após Marrocos terminar a participação na CAN'2017. "Não vem por causa da sua técnica. Vamos ver, mas disseram-me que ele pode jogar nas três posições do meio-campo (no meio, à direita e à esquerda). É um empréstimo de seis meses, é muito interessante", acrescentou.