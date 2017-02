O Nice, sem o lateral português Ricardo Pereira (está lesionado), empatou na deslocação a Rennes (2-2) e atrasou-se na luta pelo título. A equipa de Lucien Favre ficou agora a 5 pontos do Monaco, orientado por Leonardo Jardim, líder do campeonato francês, e a dois do Paris Saint-Germain, segundo classificado.O Nice, onde também atuam Dalbert (antigo defesa do V. Guimarães) e Seri (ex-P.Ferreira), esteve a perder por 2-0, após golos de Amalfitano (7') e Giovanni Sio (21'), mas chegou ao empate na segunda parte, através de Donis (59') e Eysseric (81'). No Rennes, Pedro Mendes alinhou os 90 minutos, enquanto Afonso Figureiredo voltou a ficar de fora.

Autor: Alexandre Moita