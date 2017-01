O Nice marcou passo este domingo na Ligue 1, ao empatar sem golos na receção ao Metz, deixando a liderança da prova à mercê do Monaco, que assumirá a ponta caso mais logo, pelas 20 horas, derrote o Marselha. Nesse caso, os monegascos igualam o Nice no topo, ambos com 45 pontos, mas liderariam com vantagem na diferença e golos.Em jogo da jornada 20, a equipa de Lucien Favre, que teve o português Ricardo Pereira de início, não conseguiu confirmar o favoritismo e, desta forma, somou o terceiro jogo seguido sem triunfar (no conjunto de todas as provas), tendo apenas vencido um dos últimos seis encontros.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima