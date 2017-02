Com Balotelli (9 golos) em fase menos produtiva - o italiano só marcou uma vez em 2017 e foi mesmo expulso frente ao Lorient, no sábado passado, falhando por isso o próximo jogo, com o Montpellier, na sexta-feira -, tudo se complica para a equipa onde alinha o português Ricardo Pereira.

Melhor marcador do Nice na Ligue 1 esta época, com 11 golos, o avançado Alassane Plea não vai poder jogar mais esta temporada. Foi o próprio clube quem o anunciou, depois do jovem jogador francês, de 23 anos, ter sido operado esta segunda-feira ao joelho direito.Após se ter lesionado durante o jogo com o Rennes, a 12 de fevereiro, Plea foi submetido a uma artroscopia e será uma baixa importante na equipa orientada por Lucien Favre, atualmente em 3.º lugar no campeonato francês, com os mesmos 56 pontos do PSG e apenas a três do líder Monaco.