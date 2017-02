Continuar a ler

Nos outros encontros deste sábado, destaque o Nantes de Sérgio Conceição, que esteve a vencer no terreno do Metz até ao período de compensações, em resultado do golo de Rongier, aos 68 minutos, mas acabou por ceder o empate, na transformação de um penálti, convertido Diabate já depois do minuto 90.Este empate deixa o Nantes na 12.ª posição, com 30 pontos, mais cinco do que o Caen, o primeiro clube abaixo da linha de água, que voltou a perder em sua casa, diante do Lille (0-1). Quem também perdeu foi o Nancy (1-0),no terreno do Angers, acabando por cair algumas posições na tabela classificativa - é agora a última equipa acima da linha-de-água.Um pouco mais acima na tabela, Marselha venceu o Rennes, por 2-0, com golos de Clinton Njie (59') e Florian Thauvin (64'). Nantes e Metz empataram, a uma bola.

O Nice regressou este sábado, ainda que de forma provisória, ao 2.º posto da Liga francesa, em virtude do triunfo conquistado no terreno do último classificado, o Lorient, numa partida em que a principal estrela da companhia, Mario Balotelli acabou por receber ordem de expulsão, aos 68 minutos.Nessa altura, já o Nice vencia, em resultado do golo conseguido por Wylan Cyprien, ao minuto 15. Apesar da inferioridade numérica, o conjunto treinado por Lucien Favre lá conseguiu segurar os 3 pontos, que o deixam a apenas 3 do líder Monaco, e com mais 1 do que o 3.º classificado, o PSG, que apenas no domingo acerta o calendário.

