Continuar a ler

O Paris Saint-Germain, com Gonçalo Guedes a titular, venceu o Nancy, por 1-0, com um golo do uruguaio Edinson Cavani, aos 80 minutos, na transformação de uma grande penalidade, e mantém a pressão sobre o líder Mónaco, que domingo recebe o Nantes num duelo entre treinadores portugueses.



O Metz, 16.º classificado, falhou a conquista dos três pontos frente ao Rennes, oitavo, com o português Afonso Figueiredo no banco, já que permitiu o empate por Wesley Said, aos 90 minutos, depois de se ter colocado a vencer pelo maliano Cheick Diabaté, aos 45+1.



O Angers venceu em casa do Caen, por 3-2, com golos do camaronês Toko Ekambi, aos 05 minutos, do senegalês Cheick N'Doyle, aos 21, e de Thomas Mangani, aos 48, na conversão de uma grande penalidade. Os golos do Caen foram marcados por Rony Rodelin, aos 11 minutos, e pelo croata Ivan Santini, aos 67.



O Angers ascendeu ao nono lugar, com 36 pontos, apenas a um do Rennes, enquanto o Caen segue no 14.º posto, com 31, a dois do Montpellier, 13.º colocado, que empatou a 1-1 em casa com o Guingamp. Steve Mounié marcou para o Montpellier, aos 50 minutos, e Jimmy Briand empatou para o Guingamp, aos 85. O Paris Saint-Germain, com Gonçalo Guedes a titular, venceu o Nancy, por 1-0, com um golo do uruguaio Edinson Cavani, aos 80 minutos, na transformação de uma grande penalidade, e mantém a pressão sobre o líder Mónaco, que domingo recebe o Nantes num duelo entre treinadores portugueses.O Metz, 16.º classificado, falhou a conquista dos três pontos frente ao Rennes, oitavo, com o português Afonso Figueiredo no banco, já que permitiu o empate por Wesley Said, aos 90 minutos, depois de se ter colocado a vencer pelo maliano Cheick Diabaté, aos 45+1.O Angers venceu em casa do Caen, por 3-2, com golos do camaronês Toko Ekambi, aos 05 minutos, do senegalês Cheick N'Doyle, aos 21, e de Thomas Mangani, aos 48, na conversão de uma grande penalidade. Os golos do Caen foram marcados por Rony Rodelin, aos 11 minutos, e pelo croata Ivan Santini, aos 67.O Angers ascendeu ao nono lugar, com 36 pontos, apenas a um do Rennes, enquanto o Caen segue no 14.º posto, com 31, a dois do Montpellier, 13.º colocado, que empatou a 1-1 em casa com o Guingamp. Steve Mounié marcou para o Montpellier, aos 50 minutos, e Jimmy Briand empatou para o Guingamp, aos 85.

O Nice venceu este sábado por 1-0 o Dijon, na 28.ª jornada, e colou-se aos 62 pontos do Paris Saint-Germain, que derrotou o Nancy, e do líder Monaco, de Leonardo Jardim, que domingo recebe o Nantes, de Sérgio Conceição.Wylan Cyprien, aos 69 minutos, foi o marcador do único golo do Nice, atual terceiro classificado, em casa do Dijon, que segue no 18.º lugar, com 27 pontos, apenas mais dois do que o Bastia (19.º), do treinador português Rui Almeida, que empatou a 0-0 com o Saint-Étienne.

Autor: Lusa