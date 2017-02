O francês Nicolas Anelka está de regresso ao futebol europeu, agora no papel de conselheiro no Roda, depois de Aleksei Korotaev, empresário suíço de origem russa, se ter tornado acionista do clube holandês.Aos 37 anos, o antigo avançado deixa para trás a experiência na Índia - onde realizou os últimos jogos como futebolista, passando depois a treinador no Mumbai City - e já terá tido papel importante na contratação de Lyes Houri, jovem jogador emprestado pelo Bastia ao Roda, que ocupa a penúltima posição na liga holandesa."Quand encontrei Anelka no Dubai, conversei com ele sobre futebol. Dei-me conta que não falava apenas com um antigo jogador mas sim com uma verdadeira visão do futebol em geral. Somos orgulhosos por poder contar com uma pessoa deste calibre na nossa organização. Os detalhes precisos sobre as suas funções serão anunciados em breve", explicou Ton Caanen, diretor técnico do Roda.