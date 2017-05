finta e remate espetacular, já dentro da área do Crystal Palace. Harrop abriu o marcador aos 15 minutos, dando sequência a uma passe em profundidade de Paul Pogba com uma, já dentro da área do Crystal Palace.

O treinador do Manchester United não foi o único a apostar em Josh Harrop no jogo frente ao Crystal Palace, domingo (). José Mourinho ofereceu a titularidade e a estreia ao jovem e este correspondeu com bom desempenho e um golo e isto ajudou um residente de Manchester a ganhar 125 mil libras, mais de 144 euros.O homem apostou numa combinação de oito futebolistas a marcar na última jornada da Premier League, entre os quais o improvável Harrop. O golo decisivo acabou por ser de Llorente, do Swansea, a quatro minutos do final da competição.