O nome de Lionel Messi foi esta quinta-feira citado durante uma das sessões de depoimentos do julgamento do escândalo de corrupção na FIFA, que decorre no Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque. O jogador do Barcelona foi colocado na 'mesa' por Alejandro Burzaco, empresário argentino que controlava a empresa Torneos y Competencias, que diz ter pago a La Pulga uma verba de 200 mil dólares pela sua participação em jogos de preparação da seleção das pampas."Sim. A ele e a outros jogadores da seleção argentina. O pagamento era 200 mil dólares para assegurar que eles realmente jogariam", disse Burzaco, quando questionado John Pappalardo, advogado do réu Juan Angel Napout, sobre se Messi tinha recebido qualquer tipo de incentivo monetário.

Autor: Fábio Lima