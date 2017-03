Continuar a ler

Já Norton de Matos agradeceu a oportunidade de integrar o projeto e assumiu que o seu papel será "criar todas as condições para que os jogadores possam fazer a sua parte" e que estes "precisam de acreditar em si próprios para poderem fazer algo de especial pelo seu país no Mundial", competição que, segundo ele, poderá "servir de base para o desenvolvimento do futebol na Índia"."Eu tenho uma ligação à Índia, pois o meu avô nasceu em Goa", sublinhou Norton de Matos em declarações ao site oficial da federação indiana, que não esclarece se a ligação contratual com o treinador português se estende ou não além do Mundial de sub-17 deste ano.