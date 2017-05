Continuar a ler

Os 'owls'



Os 'owls' foram derrotados na passada quarta-feira pelo Huddersfield , na segunda mão da meia-final do playoff deste ano ao perder por 4-3 no desempate por penáltis.O Norwich, equipa onde atuam os portugueses Nélson Oliveira e Ivo Pinto, acabou a época no 8.º lugar do Championship falhando o regresso à Premier League.

De acordo com o "The Times", o Norwich está a considerar a contratação do português Carlos Carvalhal como o próximo treinador do clube.O técnico de 51 anos, que também já foi apontado ao FC Porto , parece estar de saída do Sheffield Wednesday após ter falhado o acesso à Premier League, no playoff, nas últimas duas épocas.