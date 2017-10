Com este resultado, o Norwich sobe à condição ao 7.º lugar.

Nélson Oliveira foi decisivo no empate entre o Norwich e o Hull City (1-1), num encontro da 12.ª jornada do Championship. Com Dicko a marcar o golo para a equipa visitante aos 26', o avançado português, de 26 anos, saiu do banco aos 74' e, quando já passavam 6 minutos do tempo regulamentar, fez o golo que garantiu a igualdade.