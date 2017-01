Continuar a ler

"Este é um clube familiar que deseja ser um pilar da comunidade local", justificou o presidente Alan Hardy, ao site do clube.Sheridan foi punido com cinco jogos de suspensão depois de, entre outras prevaricações, ameaçar derrubar o quarto árbitro com um murro e o fim da ligação chegou após nove derrotas consecutivas."Comentários feitos pelo Sr. Sheridan são absolutamente terríveis e totalmente inaceitáveis, minando completamente o espírito comunitário e foco que estamos a tentar desenvolver. Decidimos rescindir o contrato com base no que li no relatório do árbitro. E foi por isso que decidi revelar os motivos da decisão", explicou.A 12 de janeiro o técnico assinou pelo Oldham, da terceira divisão, no mesmo dia em que foi substituído no Notts County por Kevin Nolan - ambos estão em penúltimo lugar nos respetivos campeonatos.