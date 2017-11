Lançado por José Mourinho em maio, ainda na temporada passada, o jovem Scott McTominay tem sido um dos destaques do Manchester United e as suas exibições rapidamente chamaram a atenção da Federação Escocesa, seleção pela qual o jogador, de 20 anos, pode atuar. Ora, como tem dupla nacionalidade, McTominay pode também representar a seleção inglesa, razão que o levou, segundo o 'SunSport', a rejeitar a convocatória feita pelos escoceses.De acordo com aquela publicação, responsáveis da Federação escocesa abordaram o jogador sobre a possibilidade de se estrear por aquela seleção, tendo o jogador declinado o convite por pretender esperar por uma eventual chamada por parte de Gareth Southgate para representar os Três Leões.

Autor: Fábio Lima