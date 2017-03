Continuar a ler

Agora, num momento em que volta a ser importante para a sua equipa (apontou cinco golos nos últimos quatro jogos), CR7 pode, finalmente, quebrar a maldição do novo San Mamés.



Cristiano Ronaldo terá hoje nova oportunidade para marcar o seu primeiro golo no novo estádio de San Mamés, um palco quase maldito para o avançado português do Real Madrid. Desde que chegou ao clube blanco, o capitão da Seleção Nacional apontou quatro golos em casa do Athletic Bilbao… mas no antigo estádio.Desde a inauguração da nova ‘catedral’, a 16 de setembro de 2013, o Real Madrid jogou ali por três vezes e Cristiano Ronaldo não guarda boas recordações. Na primeira visita ao novo recinto foi mesmo expulso. Tanto nesse jogo (a 2 de fevereiro de 2014) como nos dois seguintes, o avançado português ficou sem marcar.