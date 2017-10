O Wolverhampton ainda só correu 12 quilómetros (jogos) numa autêntica maratona (46 jornadas) que é o Championship mas os adeptos estão empolgados em ver a sua equipa no topo da classificação – algo que não acontecia desde 2009, altura em que foram campeões – e já sonham com a subida à Premier League.

O grande responsável é português e chama-se Nuno Espírito Santo. O técnico, de 43 anos, conquistou o respeito dos ingleses com um futebol ofensivo e entusiasmante e até já ganhou um cântico especial, como foi bem sonoro durante o recente triunfo no dérbi frente ao vizinho Aston Villa (2-0). "Nuno, Nuno, Nuno! Ele vai levar-nos à Premier, Premier, Premier! E é assim que queremos, queremos, queremos! Na verdade adoramos, adoramos, adoramos!", é a letra da nova música da moda dos Wolves, que não deixa indiferente o antigo treinador do FC Porto.

"Tenho de agradecer a estes adeptos fantásticos. Juntos ficamos mais fortes", começou por salientar Nuno Espírito Santo, que no duelo frente ao Aston Villa viu 30.239 adeptos no estádio Molineux, um novo máximo desde... 1981. "É muito bom sentir esta ligação entre a equipa e a bancada. Com estes adeptos podemos alcançar grandes feitos. Temos um grupo jovem e todos estão a evoluir", acrescentou. Cautelas não fazem mal Com oito vitórias, dois empates e duas derrotas, o técnico de Roderick, Vinagre, Rúben Neves, Diogo Jota, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro não quer falar na subida. "A classificação não significa nada. Temos de manter estas performances", disse.

Autor: Diogo Jesus