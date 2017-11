Antigo jogador da Fiorentina, clube no qual atuou entre 2000 e 2002, Nuno Gomes falou esta quarta-feira, ao portal 'Calciomercato', das situações de André Silva e João Mário no futebol italiano. Ora, como conhecedor da realidade do país, o antigo dianteiro a equipa viola admite que talvez se tenha esperado demasiado de ambos os jogadores numa fase tão precoce da sua aventura."[O André Silva] Marca sempre por Portugal, mas não é fácil para um jovem avançado vir para Itália e chegar ao ritmo necessário. Quando a equipa tem dificuldades, como este ano o Milan, os avançados tendem a sofrer ainda mais. Tem de se adaptar ao futebol italiano, mas é um jogador com imensa qualidade e irá mostra-la. Provavelmente esperavam demasiado dele por esta altura, mas eu também tive dificuldades no plano táctico em Itália", lembrou o ex-avançado da Fiorentina.Quanto a João Mário, para Nuno Gomes os problemas do médio passam essencialmente pelo esquema de jogo do Inter Milão. "Para mim é um número 8. Tecnicamente é muito bom e, vendo-o a jogar, vejo que é um jogador fantástico com uma compreensão muito boa do aspeto tático do jogo. Está a sentir dificuldades porque o sistema de jogo não se adequa a ele. Se o Paris SG o quer é porque se trata de um jogador de qualidade", frisou.

Autor: Fábio Lima