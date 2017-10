Este domingo, depois de mais uma vitória do Real Madrid , Cristiano Ronaldo deixou o relvado do Santiago Bernabéu com uma expressão de aborrecimento que foi naturalmente destacada em Espanha. A sua equipa tinha acabado de ganhar, mas CR7 não marcou e o avançado português não deixou de se mostrar chateado por isso mesmo. Nuno Gomes foi confrontado esta segunda-feira com essa reação e deixou um 'alerta' aos fãs do Real."Quer sempre mais, por isso é normal que fique chateado quando não marca. Os adeptos do Real Madrid deveriam começar a ficar preocupados quando suceder o contrário; quando não fique chateado por não marcar. A isso chamo ambição", disse o antigo avançado português, que aproveitou também para enaltecer o facto de CR7 ser "um jogador cada vez mais completo".

Autor: Fábio Lima