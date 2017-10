O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, demonstrou esta terça-feira que não é por acaso que lidera destacado o Championship (2.º escalão inglês). Após dar uma excelente réplica ao Manchester City, que comanda a Premier League, o técnico português salientou a satisfação com o que viu da sua equipa, apesar da eliminação da Taça de Inglaterra."Estou orgulhoso da equipa e dos adeptos esta noite. Nas bancadas estiveram 6.200 a cantar e a apoiar os wolves durante toda a noite. Os rapazes trabalharam muito duro e seguiram o plano traçado. Tivemos oportunidades para ganhar o jogo e estivemos melhores na segunda parte", adiantou o antigo treinador do FC Porto, que acabou derrotado no desempate por penáltis, por 3-1, depois de um nulo ao fim de 120 minutos de jogo.