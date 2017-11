Aos 29 anos, Nuri Sahin decidiu abandonar a seleção turca. Num texto publicado nas redes sociais, o médio do Borussia Dortmund assumiu que se vai concentrar no seu clube e deixa a sua vaga para os jovens.Esta decisão surge um mês depois de a Turquia ter falhado a presença nos playoffs de apuramento para o Mundial'2018, que vai decorrer na Rússia. Os comandados por Fatih Terim terminaram apenas em quarto do Grupo I.Recorde-se que o Nuri Sahin apenas esteve presente num grande torneio internacional de seleções: o Europeu 2016 em França, em que os turcos foram eliminados na primeira fase.

Autor: Bruno Dias