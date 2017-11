Continuar a ler

De acordo com o jornal 'The Times', o italiano estaria sob enorme pressão por parte da administração do Chelsea e correria o risco de ser demitido em caso de derrota frente ao Manchester United, resultado que se agravar os maus desempenho na Liga dos Campeões diante da Roma, sobretudo o último jogo (31 de outubro), no qual os blues deixaram Itália vergado a um concludente 3-0.



David Luiz esteve em foco pela negativa, mas terá jogado esse encontro graças a um voto de confiança de Conte, depois de ter reagido muito mal a ter sido substituído no primeiro embate com a Roma, a 18 de outibro, em Stamford Bridge (3-3), agora segundo um artigo do jornal 'The Telegraph'.



Sem confiar em David Luiz num jogo de tamanha importância para o seu próprio futuro, o treinador dos blues decidiu incluir Andreas Christensen no onze para a receção ao Manchester United e o jovem internacional dinamarquês esteve muito bem em campo.



O alinhamento do Chelsea diante do Manchester United surpreendeu por não incluir David Luiz no centro do já habitual trio de defesas que Antonio Conte utiliza. O rumor em relação a problemas físicos ganhou força quando o internacional brasileiro foi filmado e fotografado a assitir ao jogo nas bancadas de Stamford Bridge, mas tudo mudou com as explicações do treinador italiano.Conte começou por deixar claro que a ausência se deveu a opção técnica e perante a insistência no tema quando a pergunta do jornalista da Sky Sportis foi se David Luiz tinha futuro no Chelsea, respondeu: "Não sei. Ele terá de trabalhar mesmo muito no duro, caso contrário vai para o banco de suplentes ou para a bancada."