Oito ainda conseguiram lugar na viatura que fechava a caravana, mas os restantes começaram a ver a vida a andar para trás equanto bebiam um café na estação de serviço da M1, até onde o autocarro se conseguiu 'arrastar'.Alertados para o problema, dirigentes do Watford entraram em ação e passada uma hora carrinhas de oito lugares chegavam ao local para resolver o problema... porque os adeptos que lá estavam faziam falta em St. James Park, a puxar pela equipa liderada pelo treinador português Marco Silva.Tudo correu bem, com os adeptos a chegarem a Newcastle bem a tempo do jogo. O valor da fatura dos táxis, duas mil libras (2.237 euros), é irrisório diante do retorno que um gesto destes tem. Ah, e os hornets venceram os magpies por 3-0."Não me lembro de outro clube que tenha feito algo parecido. Só o meu táxi foram 347 libras ]388 euros]. Ficámos todos muitos agradecidos. Foi um grande dia só possível graças à generosidade do clube. Foram muito além do exigido. É este o tipo de clube que somos", adiantou à BBC Simon Alexander, adeptos dos hornets há mais de 40 anos.