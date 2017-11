Continuar a ler

Mas as diabruras daquele dinamarquês, que em 2005/06 passou pelo Real Madrid, não se ficaram por aí: "Um dia trouxe engenhos pirotécnicos! A sala do fisioterapeuta era junto a um dos relvados. O fisioterapeuta era um dos tipos em melhor forma no clube, mesmo tendo 50 anos. Costumava correr com os lesionados e, dessa vez, o Tommy saltou cá para fora e atirou-lhe um na sua direção!"E como era Gravesen a gerir todo o dinheiro que foi ganhando? "Não tinha grandes gastos. Habitualmente ficava no apartamento do Lee Carsley, pois não gostava de ter grandes coisas para pagar. Lembro-me que tinha bons carros, mas no inverno vendia-o sempre e comprava uma Renault Megane, por considerar que era um 'carro de inverno'. No verão jogava sempre com as botas mais recentes da Hummel, mas no inverno pegava numas de couro e chamava-lhes 'sapatos de inverno', nunca botas...", lembrou o médio, que agora representa o Queen of the South.Muitas histórias para apenas duas temporadas juntos... Já imaginou o que terão os outros colegas para contar...?