Henrik Larsson, antigo avançado sueco, relatou o momento em que viu Messi pela primeira vez. O antigo jogador partilhou o balneário do Barcelona com o argentino em 2004/05 e recordou agora as primeiras impressões."Lembro-me de dizer ao Giovanni van Bronckhorst numa pré-temporada na Ásia: 'Quem é aquele gajo?". Quando o vi no treino, pensei: 'Uau'", referiu Larsson em declarações à 'FourFourTwo'.Larsson reconhece que Messi evoluiu muito, mas já naquele tempo via grandes qualidades no colega: "O controlo de bola e o equilíbrio já lá estavam naquela altura. Messi já era bom, mas agora é fantástico. Na altura não tinha toda a capacidade de fazer as coisas que faz agora, mas por vezes, durante os treinos, pensava: 'Uau'".

Autor: Luís Miroto Simões