Depois disto, o jogador alemão dirigiu-se ao seu treinador, perguntando o que este pretendia dele, pelo qual Mourinho retaliou:" Quero que jogues aquilo que podes. Sabes como é que vais às bolas divididas? Eu mostro!" No livro, Özil descreve os momentos que antecederam a discussão. "Ele parou. Olhou para mim com os seus olhos castanho escuros. Eu olho de volta. Como dois pugilistas antes do primeiro round. Ele não mostra emoção, apenas espera uma resposta minha. Como o odeio naquele momento! E, na verdade, eu adoro Mourinho."Depois disto, o jogador alemão dirigiu-se ao seu treinador, perguntando o que este pretendia dele, pelo qual Mourinho retaliou:" Quero que jogues aquilo que podes. Sabes como é que vais às bolas divididas? Eu mostro!"

Numa noticia avançada pelo jornal alemão Bild esta quinta-feira, o jogador alemão Mesut Özil descreve, na sua biografia, uma discussão acesa com José Mourinho, na altura, seu treinador no Real Madrid Segundo as palavras do internacional alemão, Mourinho não gostou da sua atitude após um jogo. "Achas que dois passes bonitos são suficientes? Achas que jogar a 50 por cento chega? (...) O que é que queres? Ir tomar banho? Lavar o cabelo com champô? Ficar sozinho? Ou queres provar aos teus colegas, aos adeptos e a mim o que consegues fazer?"