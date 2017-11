Já retirado do futebol profissional - perdurou as chuteiras há dez anos -, Vasilios Tsiartas revelou esta segunda-feira ao jornal espanhol 'El País' todo o processo que em 1996 o levou a assinar contrato com o Sevilha. A história é tudo menos... normal."Segundo me contaram, elementos do Sevilha vieram à Grécia para ver o Karapialis, médio do Olympiacos. E, ao que parece, num resturante um empregado de mesa ouviu uma conversa e disse-lhes para prestarem atenção a um miúdo do AEK. Daí começaram a seguir-me a contrataram-me. Isso tudo sucedeu numa altura em que não sabia nada do Sevilha. A única coisa que sabia era a sua localização no mapa e que o Maradona tinha jogado lá", recordou Tsiartas, de 45 anos, um jogador de boa memória para os adeptos do Sevilha e... de má memória para os portugueses.É que o médio ofensivo foi um dos heróis gregos na conquista do Euro'2004, alcançado precismaente diante de Portugal.

Autor: Fábio Lima