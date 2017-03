J'aime les supporteurs qui sont passionnés pour leur club comme je le suis pour mon travail. Impossible sans vous #NoSergioNoParty — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) March 20, 2017

Sérgio Conceição já ganhou um lugar no coração dos adeptos do Nantes. Depois do empate com o terceiro classificado Nice (1-1) - que poderia ter terminado mesmo em triunfo se o árbitro tivesse marcado penálti a favor dos canários nos últimos instantes -, os adeptos do clube têm estado ativos nas redes sociais a exaltar a mudança, para melhor, do Nantes desde a chegada do técnico português, em dezembro (9 vitórias em 18 jogos). De tal forma que até criaram a hashtag "NoSergioNoParty"...Com receio de que possa sair no final da época o homem que colocou um dos emblemas mais titulados de França novamente no bom caminho - o Nantes saltou do 19.º para o 11.º lugar -, gerou-se uma onda de elogios ao treinador, um autêntico fenómeno de popularidade.Com o Twitter inundado por este movimento, foi a vez... do próprio Sérgio Conceição se lhe associar. "Adoro adeptos que são apaixonados pelo clube da mesma forma que eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Seria impossível sem vocês", afirmou o antigo internacional português naquela rede social, deixando a 'pièce de résistance' para o fim... ao fazer uso da já famosa hashtag.

Autor: João Socorro Viegas