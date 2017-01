Quem diria que nesta altura só houvesse uma equipa sem derrotas nas cinco principais ligas europeias e que se chamasse... Hoffenheim? É mesmo verdade! O clube alemão, que em 2006/07 atuava na 3.ª divisão, segue invencível na Bundesliga: entrou para esta ronda no 3.º lugar. Este sábado terá um duro teste, já que visita o terreno da outra equipa sensação RB Leipzig, vice-líder que ainda não perdeu em casa, num duelo que está a ser apelidado de ‘El Plástico’, devido ao forte investimento empresarial nos clubes: o gigante informático Dietmar Hopp injeta milhões no Hoffenheim, enquanto os recém-promovidos são patrocinados pela Red Bull.

Hoffenheim sem derrotas

Um dos grandes responsáveis pela época de sonho do Hoffenheim é Julian Nagelsmann. Aos 29 anos, o treinador mais jovem da história da Bundesliga tem operado um autêntico milagre. Depois de ter trabalhado com Tuchel nas reservas do Augsburgo, e de ter tido sucesso nas camadas jovens do Hoffenheim, o ex-jogador que se viu obrigado a retirar-se ainda nos juniores (devido a problemas num joelho) chegou à equipa principal em fevereiro de 2016: sucedeu a Huub Stevens e garantiu a permanência na última jornada.

Sucessor de Ancelotti? Com uma personalidade bem-disposta, Nagelsmann já está a ser apontado como possível sucessor de Carlo Ancelotti no Bayern Munique, juntamente com Tuchel (Dortmund) e Hasenhüttl (RB Leipzig), algo que não lhe tira o sonho. "Sim, tenho tido conversas com esses dois. Apenas falta decidir quem será o adjunto!", brincou o técnico do Hoffenheim, causando gargalhadas na conferência de imprensa. Mais tarde, Carlo Ancelotti também reagiu ao rumor. "Ele é um grande treinador. Acho que seria uma boa adição para o Bayern no futuro, mas só daqui a 10 ou 20 anos, quando eu sair!", ironizou o técnico italiano da equipa de Renato Sanches, que visita hoje o Werder Bremen.

Autor: Diogo Jesus