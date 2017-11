Continuar a ler

À primeira vista a medida parece algo desproporcionada, mas é preciso recordar que Dembélé forçou a saída do Borussia Dortmund no verão, o que lhe valeu mesmo uma suspensão - mas não travou a transferência para os blaugrana.



À primeira vista a medida parece algo desproporcionada, mas é preciso recordar que Dembélé forçou a saída do Borussia Dortmund no verão, o que lhe valeu mesmo uma suspensão - mas não travou a transferência para os blaugrana.

O avançado, segundo melhor marcador da Bundesliga com 10 golos, fca assim fora do jogo da 12.ª jornada da Bundesliga, o primeiro que falha esta época, numa altura em que o Borussia Dortmund ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 20 pontos, a seis do líder Bayern Munique.



O Borussia Dortmund suspendeu o gabonês em novembro de 2016 também por motivos disciplinares, quando estava a preparar o jogo da Liga dos Campeões frente ao Sporting.

O jornal alemão adianta que o internacional gabonês viajou sem autorização para a cidade espanhola onde passou dois dias na companhia... do antigo companheiro de equipa Ousmane Dembélé, que recupera de uma grave lesão.